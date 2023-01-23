【条件付き！表示価格から更に5%OFF & 送料無料】FINS UNLIMITED / FU FIN ジョエルチューダー Joel Tudor VFLEX 9.5 ミッドレングス センターフィン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

2022年5月 USED SURF×STANDARD STORE HPリニューアルオープンを記念しまして

期間限定でFINSUNLIMITED全商品を会員価格 税込￥10，260（5%OFF）でご案内します。



会員価格でご購入の条件は当社で運営しますUSED SURF×STANDARD STORE HPでご購入いただくことだけです。



下記URLより割引適用後の会員価格をご確認ください！

https://www.usedsurf.jp/product/item/9388

この商品ページ下の【商品説明】の各リンクからもダイレクトにページまでクリックしていただけます。



※注意

会員プライスはUSEDSURF×STANDARDSTORE HP上で、各商品ページをクリックしていただきましたら割引後の会員価格が表示されます



またUSEDSURF HPでは合計11，000円（税込）以上のお買い物で送料無料となります。

※サーフボードとウェットスーツは対象外となります

※北海道・沖縄・離島を除く 北海道・沖縄県の場合は送料1，100円となります