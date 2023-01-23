『キャロウェイ レディース ROGUE ST MAX FAST ローグ ST マックスファスト ゴルフ 単品アイアン ELDIO40 for Callaway 2022年 Callaway【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 49分に出品され04月15日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2022年モデル ラクに上がって、しっかり飛ぶ。ワンランク上のアイアンショットを 女性専用軽量モデル 左右:右 ヘッド素材・製法(フェース):FLASHフェースカップ ヘッド素材・製法:カーペンター450ステンレス ヘッド素材・製法(ボディ):ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア+プレシジョン・タングステンウェイト 付属ヘッドカバー:無 シャフト名:ELDIO40 for Callaway 番手:#6I/・6I AW ロフト角(度):#6I/26.0 AW/50.0 ライ角(度):#6I/61.0 AW/64.0 クラブ長さ(インチ):36.5/34.25 バランス:C0 フレックス:A/A L/L シャフト重量(g):A/40 L/37 キックポイント:中 トルク:5.2/5.9 生産国:中国 日本 アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO ゴルフ5 GOLF5 ごるふ5 ごるふふぁいぶ ゴルフ 単品 バラ アイアン カーボンシャフト ゴルフクラブ レディース レディ LD cw_2212md 220701_cp_gc 2208_cp_gc 2209_cp_gc 2210pp_gc 2212_gc 2301_gc