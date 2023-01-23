『家庭用脱毛器ケノン ストロングカートリッジ Ver.6.2/6.3/7.0/7.1/7.2/8.0対応【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 02時 05分に出品され04月04日 02時 05分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
家庭用脱毛器ケノンのストロングカートリッジ
Ver.6.2/6.3/7.0/7.1/7.2/8.0対応 同意書付
未開封未使用品です。
【照射面積】3.0cm×1.5cm
【照射回数】レベル1 85714発 レベル10 10000発
【注意事項】
対応バージョンは必ずご確認ください。
バージョンが違うカートリッジを使用されますと「残り寿命０回」と表示され使用できません。
【発送方法】
＜レターパックプラス＞
ご自宅までお届け 追跡あり 補償なし
＜ゆうパック＞
ご自宅までお届け 追跡あり 補償あり
＜クリックポスト＞
ポスト投函 追跡あり 補償なし
※クリックポストご選択時は箱を開封して本体のみの発送となります。
発送方法は注文画面から変更可能です。
送料無料の場合は弊社指定の発送方法となります。
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落札価格7560円
571 入札履歴
終了
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