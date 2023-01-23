『泉精器製作所 IZF-V539-H(グレー) 往復式シェーバー 3枚刃【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 29分に出品され03月07日 15時 29分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

泉精器製作所 IZF-V539-H(グレー) 往復式シェーバー 3枚刃



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・充電式



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。