『三資堂製薬 業務用ルートプラスワンFシャンプー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 44分に出品され03月27日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

内容量:120ml

髪質:全髪質対応



【商品説明】

商品紹介



ワラ灰&ホホバ油が毛穴の汚れをスッキリ落とし2種類の海藻エキスで髪もしなやかにします。爽やかな使用感のリンスレスタイプ。



原材料・成分



水、コカミドプロピルベタイン、BG、ポリソルベート80、コカミドDEA、ラウリン酸PEG?2、ココイルグルタミン酸TEA、クラドシホンノバエカレドニアエ多糖体、ガゴメエキス、乳タンパク(牛乳)、ツバキ種子油、ホホバ種子油、炭酸K、甘草エキス、クオタニウム-73、パンテニルエチル、イノシトール、アセチルシステイン、デシルグルコシド、アセチルメチオニン、乳糖(牛乳)、アラントイン、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ペンチレングリコール、水酸化Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、エタノール、香料



【商品詳細】

ブランド：三資堂製薬

商品名：三資堂製薬 業務用ルートプラスワンFシャンプー

製造元：三資堂製薬

商品内容：120ミリリ



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