『コイズミ エナージュ KBE-1530/W フェイススチーマー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 41分に出品され03月18日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 角質層まで浸透するスチームでうるおい素肌力アップ



便利なLEDライト付きミラーで卓上ミラーとしても使えます。



うるおい補給

約40のスチームが角質層まで浸透

うるおい補給で素肌美人



ディープクレンジング

・クレンジングや洗顔の前にスチームで毛穴ケア



付属品

・お掃除ブラシ・取扱説明書(保証書付)

