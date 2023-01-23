『コイズミ エナージュ KBE-1530/W フェイススチーマー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 41分に出品され03月18日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
角質層まで浸透するスチームでうるおい素肌力アップ
便利なLEDライト付きミラーで卓上ミラーとしても使えます。
うるおい補給
約40のスチームが角質層まで浸透
うるおい補給で素肌美人
ディープクレンジング
・クレンジングや洗顔の前にスチームで毛穴ケア
付属品
・お掃除ブラシ・取扱説明書(保証書付)
オブサレスンスブリザード YMO-67
¥ 7560
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ビューティフェイスマシン ハリのある肌 美顔器 リフトアップ EMS
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落札価格7560円
681 入札履歴
終了
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