部分ウィッグ かつら 女性 レディース 必需品５点セット MDM( ナチュラルブラック， Free)【2024年最新】

商品情報

バリエーションコード : 2B4W3T0RJK

・v機能形態の観点から毛髪と頭皮に優しいウィッグをプロデュース

・v「セット内容」(1)状態：新品未使用品。

付属品：部分ウィッグ、固定ピン２個、くし、専用ケース、折り畳みウィッグ置き、日本語取扱説明書 (A. メンテナンス法、B. 髪の癖の取り方、C. 装着方法 D. おすすめのヘアケア食べ物、E. おすすめのサプリメント)

・v「極自然なI型つむじ」(2)特徴：「デザイナーズミディアム」はつむじや頭頂部周りの薄毛や生え際の白髪にお悩みの、ウィッグ、付け毛、カツラ初心者に最適の商品。

植毛方法にもこだわり、二重構造＆引き抜き式を採用。

高級人毛100％の為、ヘアアイロン、ヘアカット、シャンプーも使用可

・v「超軽量」 (3)サイズ：ストレートミディアム フロント14cm トップ 24cm バック 30cm、サイド 30cm (4)重さ：約 28.1ｇ (5)カラー：ナチュラルブラック 黒髪 (6)対象: レディース 女性 医療用 プレゼント 中高年 (7)用途: うぃっぐ ウィッグ かつら 部分ウィッグ

・v「肌に優しいシルクベース」(8)ベース: 強力固定ピンは2つで、より自然なつけ心地を再現致しました。

シルク製のリアルソフトネッ・