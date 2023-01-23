『部分ウィッグ かつら 女性 レディース 必需品５点セット MDM( ナチュラルブラック， Free)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 27分に出品され03月20日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バリエーションコード : 2B4W3T0RJK
・v機能形態の観点から毛髪と頭皮に優しいウィッグをプロデュース
・v「セット内容」(1)状態：新品未使用品。
付属品：部分ウィッグ、固定ピン２個、くし、専用ケース、折り畳みウィッグ置き、日本語取扱説明書 (A. メンテナンス法、B. 髪の癖の取り方、C. 装着方法 D. おすすめのヘアケア食べ物、E. おすすめのサプリメント)
・v「極自然なI型つむじ」(2)特徴：「デザイナーズミディアム」はつむじや頭頂部周りの薄毛や生え際の白髪にお悩みの、ウィッグ、付け毛、カツラ初心者に最適の商品。
植毛方法にもこだわり、二重構造＆引き抜き式を採用。
高級人毛100％の為、ヘアアイロン、ヘアカット、シャンプーも使用可
・v「超軽量」 (3)サイズ：ストレートミディアム フロント14cm トップ 24cm バック 30cm、サイド 30cm (4)重さ：約 28.1ｇ (5)カラー：ナチュラルブラック 黒髪 (6)対象: レディース 女性 医療用 プレゼント 中高年 (7)用途: うぃっぐ ウィッグ かつら 部分ウィッグ
・v「肌に優しいシルクベース」(8)ベース: 強力固定ピンは2つで、より自然なつけ心地を再現致しました。
シルク製のリアルソフトネッ・
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落札価格7560円
552 入札履歴
終了
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