『【ストアポイント5％還元】フルラ 化粧ポーチ コスメポーチ トラベルポーチ レディース アウトレット FURLA CLASSIC L COSMETIC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 53分に出品され04月13日 01時 53分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 FURLA CLASSIC COSMETIC CASE

スタンダードなラウンド型が魅力的なポーチ。ゴールドのロゴが上品なお品物です。【ギフトにもおすすめです。】



サイズ：約高さ12×幅19×マチ6cm

重さ：約115g

素材：レザー

仕様：メイン開閉：ファスナー

付属：保存袋



カラー：

(1)ライトブルー

(2)マルモ

(3)ムーンストーン



当店管理品番：

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