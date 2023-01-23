『【ストアポイント5％還元】フルラ 化粧ポーチ コスメポーチ トラベルポーチ レディース アウトレット FURLA CLASSIC L COSMETIC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 53分に出品され04月13日 01時 53分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
FURLA CLASSIC COSMETIC CASE
スタンダードなラウンド型が魅力的なポーチ。ゴールドのロゴが上品なお品物です。【ギフトにもおすすめです。】
サイズ：約高さ12×幅19×マチ6cm
重さ：約115g
素材：レザー
仕様：メイン開閉：ファスナー
付属：保存袋
カラー：
(1)ライトブルー
(2)マルモ
(3)ムーンストーン
当店管理品番：
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【日本流通自主管理協会の会員企業です。すべて正規品・本物・新品を取り扱っております。】
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化粧ポーチ 本革 帆布 日本製 レディース ブランド イタリアンレザー グランクレエ (メープル)
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タスマニアンタイガー タックポーチ 11 ・Tasmanian Tiger Tac Pouch 11 (IRR ストーングレーオリーブ 7098.33
¥ 7529
落札価格7560円
791 入札履歴
終了
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