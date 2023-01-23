マグネシアプランター TEXTURE（テクスチャー） 角型36cm ブラック/グレー/ホワイト TEX-360C【年末の贈り物】

商品情報

「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的でスタイリッシュな空間に。」

コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、マグネシアセメント製プランター。

気泡などのディテールも再現され、インダストリアルやモダンテイスト好きにはたまらない風合い。



安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。

ラフでありながら、どのカラーも上品なので、寄せ植えもセンスよく仕上がります。



1.軽量・丈夫

マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバーシートを何層も重ねて成形。

同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く軽量で、移動や植え替えしやすい利点があります。



2.エコロジカルな素材

地球上に豊富に存在する酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低いエコロジカルな素材です。



3.現代的な素材感・テクスチャーを再現

コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、石等の自然素材の見た目に限りなく近づけられます。

モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、植物と空間をスタイリッシュに演出。



※北海道・沖縄・離島は別途送料が必要となります。