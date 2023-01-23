『グリーンポット ボルドー テラコッタ ポリエチレン(PE) 製 40cm TP-TM40TC【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 21時 49分に出品され03月26日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BORDOMASSIVE LIGHT PLASTIC大人気のシリーズがリニューアル※サイズ・色が多少異なる場合がございます。※表面にエイジング加工が施されており、表面の仕上げ、色にそれぞれ個体差があります。あらかじめご了承ください。