ITANSE 観葉植物 シェフレラ・アルボリコラ・コンパクタ 観葉植物 7号鉢 1個売り 人気 観葉植物 おしゃれ インテリア 観賞 送料無料 イタンセ公式【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

コンパクタは、可愛らしい小型の葉のタイプのシェフレラです。

シェフレラ・アルボリコラの園芸品種で、葉が通常のシェフレラに比べて丸みがあり、非常に小さいのが特徴です。

その可愛らしい葉と、枝分かれした樹形が素敵なインテリアグリーンです。

性質も丈夫で大変育てやすく、初心者の方にもオススメです。

そこまで置き場所を選ばず、観賞価値が高い観葉植物です。



学名：Schefflera arboricola cv. Compacta

タイプ：ウコギ科シェフレラ属 非耐寒性常緑低木

原産地：東南アジア

耐寒性：5度以上

耐暑性：強い

耐陰性：普通





【検索キーワード】

イタンセ ITANSE 観葉植物 リビング オフィス 事務所 インテリア 大型 おしゃれ オシャレ 育てやすい 結婚祝い 新生活 ギフト プレゼント 贈答 開業祝い 人気 品種 観賞用 リーフ プランツ 誕生日 父の日 母の日 鉢 庭植え 鉢植え ミリオンバンブー ラッキーバンブー 幸福 風水 送料無料 中型 小型 ガーデニング 室内 オブジェ 枝 植物 雑貨 物置 リラックス 運気 運気アップ 小物