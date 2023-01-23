ITANSE 観葉植物 シェフレラ・アルボリコラ・コンパクタ 観葉植物 7号鉢 1個売り 人気 観葉植物 おしゃれ インテリア 観賞 送料無料 イタンセ公式【カレンダー 2025の人気アイテム】

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コンパクタは、可愛らしい小型の葉のタイプのシェフレラです。
シェフレラ・アルボリコラの園芸品種で、葉が通常のシェフレラに比べて丸みがあり、非常に小さいのが特徴です。
その可愛らしい葉と、枝分かれした樹形が素敵なインテリアグリーンです。
性質も丈夫で大変育てやすく、初心者の方にもオススメです。
そこまで置き場所を選ばず、観賞価値が高い観葉植物です。
学名：Schefflera arboricola cv. Compacta
タイプ：ウコギ科シェフレラ属 非耐寒性常緑低木
原産地：東南アジア
耐寒性：5度以上
耐暑性：強い
耐陰性：普通
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落札価格7560円
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終了
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