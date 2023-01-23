『多肉植物 ステファニア スベローサ 6号 個体A コーデックス レア 珍しい 希少 美株 マニア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 02時 16分に出品され03月16日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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苗 サボテン 2寸 (2号 6cmポット) 40個 セット (ケース) ミックス 全国どこでも送料無料
¥ 7560
多肉植物 ステファニア スベローサ 6号 個体B コーデックス レア 珍しい 希少 美株 マニア
¥ 7560
グランドカバー 苗 [セダム] 28個 セット 3寸 (3号 9cmポット) カラーミックス 全国どこでも送料無料
¥ 7560
サボテン：スルコレブチア ラウシー*幅9ｃｍ 現品！一品限り
¥ 7546
多肉植物：ハオルチア Y氏 バディア*幅9ｃｍ 現品！一品限り
¥ 7546
多肉植物：ハオルチア 半野氏コレクタ×N水晶コンプト*幅8ｃｍ 現品！一品限り
¥ 7546
多肉植物：ハオルチア 玉扇 No.3 大型白線*幅10ｃｍ 現品！一品限り
¥ 7546
多肉植物：アロエ プリカティリス 幹立ち*幅11ｃｍ
¥ 7546
多肉植物：アローディア 亜竜木*葉幅24ｃｍ 現品！一品限り
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サボテン：エキノカクタス 短刺金鯱*幅8cm
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多肉植物：アガベ 風雷神 信楽鉢*幅20ｃｍ 現品！一品限り*
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多肉植物：ユーフォルビア ホリダ*幅8.5ｃｍ 現品！一品限り ※側面に傷あり
¥ 7546
サボテン：ロフォフォラ ディフューサ 大疣多毛大型翠冠玉*幅9ｃｍ 現品！一品限り
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サボテン：マミラリア 白鳥 大文字* 幅4.5ｃｍ 現品！一品限り
¥ 7546
多肉植物：アガベ キシロナカンサ ブルー 酒呑童子*幅13ｃｍ 現品！一品限り
¥ 7546
ゲチリス 不明種 リネアリス Gethyllis sp. cf. linearis GS2801
¥ 7546
ゲチリス sp. cf. スピラリス Gethyllis sp. cf. spiralis
¥ 7546
ゲチリス sp. cf. オリゴフィラ Gethyllis sp. cf. oligophylla GS2229
¥ 7546
落札価格7560円
672 入札履歴
終了
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