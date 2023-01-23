『２本セット！！新芽が金色に輝くキンメツゲ 樹高1.5m前後(根鉢含まず) 生垣 生け垣 常緑樹 常緑中木【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 43分に出品され03月11日 18時 43分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 樹高： 約1.5m前後(根鉢含まず)

2本セット

送料無料（北海道・沖縄・離島の方は送料表を参照ください）



シルバープリペット 詰め放題 常緑樹 目隠し 庭木 低木 生垣