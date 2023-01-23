『２本セット！！新芽が金色に輝くキンメツゲ 樹高1.5m前後(根鉢含まず) 生垣 生け垣 常緑樹 常緑中木【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 43分に出品され03月11日 18時 43分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹高： 約1.5m前後(根鉢含まず)
2本セット
送料無料（北海道・沖縄・離島の方は送料表を参照ください）
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落札価格7560円
570 入札履歴
終了
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