陶器製 プランター 鉢カバー 向日葵 ひまわり 白 カバー 睡蓮鉢 メダカ鉢 金魚鉢 陶器 めだか鉢 鉢 陶器 和モダン 和風 観葉植物 ハイドロカルチャー【新年の贈り物】

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商品情報 陶器製の睡蓮鉢。

中型サイズで用途も様々に使用できます。



めだか鉢やプランターとしていかがですか。



【製品詳細】

サイズ：(約) 口径23 × 直径３０ × 高さ２３cm

素材：陶器

生産国：中国



【注意事項】

手作業で作られている為、サイズや柄などが多少異なる場合があります。予めご了承ください。



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