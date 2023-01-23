『陶器製 プランター 鉢カバー 向日葵 ひまわり 白 カバー 睡蓮鉢 メダカ鉢 金魚鉢 陶器 めだか鉢 鉢 陶器 和モダン 和風 観葉植物 ハイドロカルチャー【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 16時 41分に出品され05月19日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
陶器製の睡蓮鉢。
中型サイズで用途も様々に使用できます。
めだか鉢やプランターとしていかがですか。
【製品詳細】
サイズ：(約) 口径23 × 直径３０ × 高さ２３cm
素材：陶器
生産国：中国
【注意事項】
手作業で作られている為、サイズや柄などが多少異なる場合があります。予めご了承ください。
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落札価格7560円
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終了
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