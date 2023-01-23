『デコイ おとり 狩猟 DC 6V プラスチック ハンティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 40分に出品され03月29日 13時 40分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名：dgxilei

モデル番号：XL-1100

タイプ：DuckMaterial

材料：電動ハンティングデコイ

スタイル：Drake

翼：一対の翼

モーター：DC 6V

リモートコントロール：6V

遠隔距離：50-100メートル

総重量：2.0KG

バッテリー：4 *単三電池（含まれません）

長さ（口から尾まで）：53CM