『BERGER 剪定鋏 215mm 1760 1丁【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 51分に出品され04月15日 05時 51分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 BERGER 剪定鋏 215mm 1760 1丁 [ 1760 ]