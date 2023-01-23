『三洋化成 アーバンリール本体 UR-006 1台【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 13時 34分に出品され04月29日 13時 34分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 三洋化成 アーバンリール本体 UR-006 1台 【ジャンル・特徴】 ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。 [ UR-006 ]
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落札価格7560円
153 入札履歴
終了
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