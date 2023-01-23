『【送料無料】 ムサシ 高枝切鋏 【スウィングジュニア】 首振りヘッド 377【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 43分に出品され03月04日 04時 43分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
刃:万能刃 本刃加工:フッ素樹脂 受刃加工:フッ素樹脂 キャッチ機能: 切断径(直径):10mm ノコギリ:(手びき可) 首振ヘッド: 、 肩かけベルト:
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4954849103773
商品コード
4954849103773
金象印 ロングショベル 丸形 アメリカンタイプ スコップ 剣先スコップ 剣スコ 日本製 土木 穴掘り ガーデニング 園芸 農業 農作業 家庭菜園
¥ 7560
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ムサシ 専用 鋸付き すご腕プッシュカット 3段式アンビル刃 No.531-9 軽量 伸縮 剪定はさみ 庭 はさみ ガーデニング用品 剪定 枝切 鋏 園芸 園芸用品 代引不可
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落札価格7560円
335 入札履歴
終了
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