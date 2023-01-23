『【送料無料】 ムサシ 高枝切鋏 【スウィングジュニア】 首振りヘッド 377【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 43分に出品され03月04日 04時 43分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 刃:万能刃 本刃加工:フッ素樹脂 受刃加工:フッ素樹脂 キャッチ機能: 切断径(直径):10mm ノコギリ:(手びき可) 首振ヘッド: 、 肩かけベルト: 商品カテゴリ ダイユーエイト.com DIY・工具 ガーデニング・農業 DIY、工具 業務、産業用 農業用 農具 剪定用具 高枝切りばさみ

JANコード/ISBNコード 4954849103773

商品コード 4954849103773