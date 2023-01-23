『ネスティングコンテナー サンテナーA 150 ハンドル付き （ コンテナ コンテナー 網目 ボックス かご 収穫 収納 ）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 28分に出品され03月07日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ/外寸：約幅82.4×奥行57.4×高さ41.8cm

内寸：約幅70.6×奥行45.6×高さ39cm

重量/約5800g

容量/約144L

内容量/1個

材質/ポリプロピレン（PP）

生産国/日本製



全面網目のコンテナーです。

ハンドル取付けにより、スタッキング（＝積み重ね）とネスティング（＝収納）ができます。

操作が簡単で作業性が良く、空箱時の収納効率に優れています。



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