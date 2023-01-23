『Berger ワイヤーカット機能付き鍛造剪定鋏 200mm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 02時 14分に出品され04月25日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「BERGER社」より引用"



【商品名】

Berger ワイヤーカット機能付き鍛造剪定鋏 200mm



【商品説明】

・全長:200mm

・切断可能範囲(mm):25

・原産国:ドイツ

・材質:鍛造刃，熱可塑性複合材

・重量:240g



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 27.18 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。