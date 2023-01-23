『犬スナック 5167 ライオン PETKISS 食後の歯みがきガム プレミアム 超小型犬用 7本×12セット(84本)【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 03時 22分に出品され03月30日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 PETKISS食後の歯みがきガムシリーズＮｏ．１の汚れ落ちを実現！※ 当社獣医師と共同開発。

どこを噛んでも歯に食い込みやすい特殊形状で高弾力だから長く噛める。

１日一本、噛む事で歯垢を削ぎ落とす。ポリリジン配合。ミルク風味。超小型犬用。