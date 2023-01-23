『OxGord ペットベッド 長方形フォーム - M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 00分に出品され03月07日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名（日本語）】
OxGord ペットベッド 長方形フォーム - M
【商品名（英語）】
Orthopedic Pet Bed Foam-Mattress for Dogs & Cats - Quilted Rectangular Fits Crate Carrier - Medium 30 Long x 20 Wide
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落札価格7560円
670 入札履歴
終了
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