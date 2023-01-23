『猫 お墓 ペット メモリアルグッズ 庭 天使 ねこ 樹脂製 記念 碑 ネコ デコレーション【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 22分に出品され04月18日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
猫 ペット メモリアル ストーン
ペットの思い出を心に刻みましょう。
「あなたは私たちの人生を去ったが、決して私たちの心を離れることはないだろう」
と書かれており、石の上に3Dの猫が休んでいます。
大きさ：約20cm W x 17.8cm x 7.6cm
素材：コールドキャストセラミック
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落札価格7560円
312 入札履歴
終了
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