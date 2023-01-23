『犬 服 ミニオン スチュアート ドッグ コスチューム 衣装 イベント パーティー ユニバ コスプレ usj【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 56分に出品され03月28日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 とてもキュートなわんこ用ミニオンのスチュアートのコスプレコスチュームです。パッド入りの腕、ミニオンフェイスのヘッドピースの衣装です。



＊素材：ポリエステル、ポリウレタン

＊お手入れ方法：必要に応じて手洗い

＊公式ライセンス商品です。



【参考サイズ】

＊サイズ：XS(ティーカップドッグや仔犬など約2.2kg以下)

＊サイズ：S(チワワ、ポメラニアン、オーストラリアンテリア、トイプードルなど)

＊サイズ：M(パグ、マルチーズ、ジャックラッセルテリア、フレンチブルドッグ、ボストンテリアなど)

＊サイズ：L(ビション・フリーゼ、ビーグル、コッカースパニエル、コーギー、スコティッシュ・テリアなど)

＊サイズ：XL(イングリッシュスプリンガースパニエル、ブリタニースパニエル、コリー、ブルドッグ、シュナウザー、プードルなど)