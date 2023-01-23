『犬 服 ミニオン スチュアート ドッグ コスチューム 衣装 イベント パーティー ユニバ コスプレ usj【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 56分に出品され03月28日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
とてもキュートなわんこ用ミニオンのスチュアートのコスプレコスチュームです。パッド入りの腕、ミニオンフェイスのヘッドピースの衣装です。
＊素材：ポリエステル、ポリウレタン
＊お手入れ方法：必要に応じて手洗い
＊公式ライセンス商品です。
【参考サイズ】
＊サイズ：XS(ティーカップドッグや仔犬など約2.2kg以下)
＊サイズ：S(チワワ、ポメラニアン、オーストラリアンテリア、トイプードルなど)
＊サイズ：M(パグ、マルチーズ、ジャックラッセルテリア、フレンチブルドッグ、ボストンテリアなど)
＊サイズ：L(ビション・フリーゼ、ビーグル、コッカースパニエル、コーギー、スコティッシュ・テリアなど)
＊サイズ：XL(イングリッシュスプリンガースパニエル、ブリタニースパニエル、コリー、ブルドッグ、シュナウザー、プードルなど)
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落札価格7560円
383 入札履歴
終了
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