『マルスゾウカブト112ミリ♂♀ペア No.6567【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 21時 18分に出品され03月18日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マルスゾウカブトペア
ペルー イキトス F2
112ミリ R5年9月下旬羽化
78ミリ R5年9月中旬羽化
の頭角が少し曲がっており、上翅が開いてます。
の画像はございませんが、問題は無く完品です。
画像は出品個体です。
アンタエウスオオクワガタ（マレーアンタエウス）成虫ペア★キャメロンハイランド産★オス79.0ミリ・メス48.0ミリ
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落札価格7560円
454 入札履歴
終了
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