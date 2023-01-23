『ペットエステ スパ マッド コンディショナー 業務用 3L （ペットエステ Pet Esthe/犬用リンス・コンディショナー）（犬用品/ペット用品）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 08時 44分に出品され03月04日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 子犬から成犬まで全ての犬種に使用できます。

バランスよくブレンドし配合した世界各地の泥成分が、毛穴に詰まった老廃物や汚れをしっかりと吸着することにより、地肌を清浄化し、つややかで美しい被毛に仕上げる『業務用コンディショナー』です。

配合保湿成分：世界各地の泥、死海の塩、ミツバチの巣からの抽出成分プロポリス、コムギ胚芽油、ローズヒップ油、セイヨウノコギリソウエキス、セージエキス、カモミラエキス、アルテアエキス、タイムエキス、メリッサエキス、オノニスエキス、スギナエキス、セロリエキス、フキタンポポエキス