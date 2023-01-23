『ペットエステ スパ クレンジングシャンプー 業務用 3L （ペットエステ シャンプ― Pet Esthe Shampoo/犬用シャンプー/犬のシャンプー/いぬのシャンプー）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 02時 27分に出品され04月10日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 通常シャンプーでは落としきれない頑固な皮脂汚れや汚れをすばやく分解し、しっかりと落とすことにより、被毛本来の輝きを取り戻すことのできる植物由来の低刺激性クレンジングシャンプーです。

配合保湿成分：アロエベラエキス、クロレラエキス、カッコンエキス、アボカド油、死海の塩、ミツバチの巣からの抽出成分プロポリス