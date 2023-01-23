ペットゲート イーブンフロー 81cm ナチュラルウッド ポジション&ロック ドアーウェイゲート evenflo /配送区分A【2025年度カレンダ】

商品情報

メーカー：evenflo

サイズ：79-127W×2.5D×81H cm

重さ：約2.7kg

対象犬種：超小型犬・小型犬・中型犬・大型犬

安全基準：JPMA（児童製品製造業者協会）



キッチン、洗面所、トイレ、出入り口、どこへでも必要な時に設置可能。

ベランダ、屋外への飛び出し防止柵に取付簡単！

壁・ドアの間に置いてバーを下げて、カバーでロック、設置完了。

賃貸にも安心、フレームと壁をしっかり密着するゴム製クッション

幅79cm〜127cmに調節可能。

プラスチックメッシュ材で汚れのお手入れも楽々。



【備考】

・梱包：ボール箱

・説明書図解（英語表記）

・製造上のキズや塗装剥がれ等や輸送時のパッケージへのダメージが見受けられる場合がございます。

・入荷時期によりデザイン・カラー変更の場合がございます。



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