『ペットゲート イーブンフロー 81cm ナチュラルウッド ポジション&ロック ドアーウェイゲート evenflo /配送区分A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 08時 10分に出品され04月19日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：evenflo
サイズ：79-127W×2.5D×81H cm
重さ：約2.7kg
対象犬種：超小型犬・小型犬・中型犬・大型犬
安全基準：JPMA（児童製品製造業者協会）
キッチン、洗面所、トイレ、出入り口、どこへでも必要な時に設置可能。
ベランダ、屋外への飛び出し防止柵に取付簡単！
壁・ドアの間に置いてバーを下げて、カバーでロック、設置完了。
賃貸にも安心、フレームと壁をしっかり密着するゴム製クッション
幅79cm〜127cmに調節可能。
プラスチックメッシュ材で汚れのお手入れも楽々。
【備考】
・梱包：ボール箱
・説明書図解（英語表記）
・製造上のキズや塗装剥がれ等や輸送時のパッケージへのダメージが見受けられる場合がございます。
・入荷時期によりデザイン・カラー変更の場合がございます。
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落札価格7560円
172 入札履歴
終了
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