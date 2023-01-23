『犬用キャリーバッグ CBキャリーバッグ ブラック crazyboo クレイジーブー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 03時 23分に出品され03月19日 03時 23分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
中綿を入れた、多用途に使えるキャリーバッグ。男性の方でも持てるようデザインしました。
幅 42cm 奥行 21cm 高さ 35cm
参考体重 5.5kgぐらいまで
※飛び出し防止リード付き
メーカー crazyboo クレイジーブー 2012年 秋冬物 小型犬 ペットのキャリーバック ボストン トートこちらの犬用キャリーバッグは送料無料で発送いたします
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落札価格7560円
939 入札履歴
終了
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