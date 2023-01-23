『森乳サンワールド クリニカルダイエットアレルギーマネジメント子・成犬 9.6kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 22時 42分に出品され04月12日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



目安量/お召し上がり方 パッケージ記載の通り 使用上の注意 獣医師の指導のもと与えてください 成分・分量 たんは゜く質 22.0％以上、脂質 12.0％以上、粗繊維 4.0％以下、灰分 8.0％以下、水分 10.0％以下、代謝エネルキ゛ー（ME） 355kcal／100g、オメカ゛‐3脂肪酸 0.6％、オメカ゛‐6脂肪酸 2.3％ 問合せ先 株式会社ジーアンドエイチ

0538‐37‐0404 製造販売会社（メーカー） 森乳サンワールド 販売会社(発売元） 森乳サンワールド 原産国 米国 広告文責 株式会社サンドラッグ

電話番号：0120‐009‐368 JANコード 4978007004856 ブランド 森乳サンワールド ※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。 ※お届け地域によっては、表記されている日数よりもお届けにお時間を頂く場合がございます。 商品カテゴリ サンドラッグe-shop その他 ペット ペットフード 犬用ドライフード ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4978007004856

商品コード 4978007004856