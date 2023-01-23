『森乳サンワールド クリニカルダイエットアレルギーマネジメント子・成犬 9.6kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 22時 42分に出品され04月12日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
目安量/お召し上がり方
パッケージ記載の通り
使用上の注意
獣医師の指導のもと与えてください
成分・分量
たんは゜く質 22.0％以上、脂質 12.0％以上、粗繊維 4.0％以下、灰分 8.0％以下、水分 10.0％以下、代謝エネルキ゛ー（ME） 355kcal／100g、オメカ゛‐3脂肪酸 0.6％、オメカ゛‐6脂肪酸 2.3％
問合せ先
株式会社ジーアンドエイチ
0538‐37‐0404
製造販売会社（メーカー）
森乳サンワールド
販売会社(発売元）
森乳サンワールド
原産国
米国
広告文責
株式会社サンドラッグ
電話番号：0120‐009‐368
JANコード
4978007004856
ブランド
森乳サンワールド
※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。
※お届け地域によっては、表記されている日数よりもお届けにお時間を頂く場合がございます。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4978007004856
商品コード
4978007004856
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落札価格7560円
44 入札履歴
終了
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