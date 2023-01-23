『（まとめ買い）いなばペットフード CIAO ちゅ?るグルメ まぐろバラエティ 14g×60本 SC-139 猫用 ×3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 20分に出品され03月31日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

（まとめ買い）いなばペットフード CIAO ちゅ?るグルメ まぐろバラエティ 14g×60本 SC-139 猫用 ×3



【商品説明】

・【エネルギー】約7kcal/本

・【原産国または製造地】日本



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 3.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。