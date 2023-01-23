卒業式 袴レンタル 先生 教員 安い 訳あり特価 赤 さくら・さくら(宅)上品 訪問着袴セット HG424【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品番号 】HG424



先生袴（訪問着+袴セット） 印象的な赤地の裾に源氏香の文様をほどこし、愛らしい桜を様々な表現でちりばめた、クラシカルで華やかなお着物です。桜は日本を象徴する花ですので、春に限らず着用していただけます。



【 ブランド 】-



【 着物寸法 】袖丈48cm / 裄丈68cm



【 対応身長 】154〜165cm



【 対応サイズ 】標準サイズ：バスト92cmまで



【 素材 】正絹



※小物（半幅帯・重ね衿）は当店おまかせになります。

専門のコーディネーターがお着物と袴にあわせご用意致します。

※草履バッグのご指定はして頂けません。

※画像で使用している小物は一例です。まったく同じものでのご用意は出来かねます。予めご了承下さいませ。





【 予約状況 】必ず予約状況のカレンダーをご確認ください。

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