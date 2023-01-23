『卒業式 袴レンタル 先生 教員 安い 訳あり特価 赤 さくら・さくら(宅)上品 訪問着袴セット HG424【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 49分に出品され03月30日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号 】HG424
先生袴（訪問着+袴セット） 印象的な赤地の裾に源氏香の文様をほどこし、愛らしい桜を様々な表現でちりばめた、クラシカルで華やかなお着物です。桜は日本を象徴する花ですので、春に限らず着用していただけます。
【 ブランド 】-
【 着物寸法 】袖丈48cm / 裄丈68cm
【 対応身長 】154〜165cm
【 対応サイズ 】標準サイズ：バスト92cmまで
【 素材 】正絹
※小物（半幅帯・重ね衿）は当店おまかせになります。
専門のコーディネーターがお着物と袴にあわせご用意致します。
※草履バッグのご指定はして頂けません。
※画像で使用している小物は一例です。まったく同じものでのご用意は出来かねます。予めご了承下さいませ。
【 予約状況 】必ず予約状況のカレンダーをご確認ください。
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卒業式 袴レンタル 先生 教員 安い 訳あり特価 【小紋柄】紫紺 百合に蝶と小花(宅)(袴)上品 訪問着袴セット HG1177
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 袷 辛子色 無地地模様（花紋入り）(絹)(宅) 七五三 身長154〜165cm H907
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 夏用 絽 安い 訳あり特価 緑 枝垂れ桜に扇面（H162） 七五三 身長144〜164cm H894
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 夏用 絽 安い 訳あり特価 黄色 舞桜（H301） 七五三 身長144〜164cm H889
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 袷 赤紫 藤尽くし(宅) 七五三 身長147〜154cm H657
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 袷 赤 桜と菊花(宅) 七五三 身長154〜165cm H540
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 袷 赤 枝垂桜(宅) 七五三 身長154〜165cm H536
¥ 7560
訪問着 レンタル 入学式 卒業式 結婚式 袷 赤 胡蝶蘭にカトレア(宅) 七五三 身長155〜159cm H483
¥ 7560
女子袴 レンタル 女子 袴セット 着物 紅中矢がすり 袴 紺 87cm〜97cm 身長 149cm〜162cm 卒業式 大学 短大 専門学校 先生 教職員 卒園式 謝恩会 袴レンタル 春
¥ 7560
女子袴レンタル 卒業式 卒園式 女子袴 着物 都ブルー唐花 袴 小花レンガ 87cm〜90cm 身長 149cm〜158cm 学生 先生 レンタル 女性 袴セット フルセット
¥ 7560
訪問着 レンタル 結婚式 卒業式 入学式 卒園式 入園式 七五三 お宮参り ラメ入り 訪問着レンタル お呼ばれ お茶会 正装 着物レンタル 女性 母親 ママ 母 着物
¥ 7560
振袖 レンタル 結婚式 卒業式 春 夏 成人式 結納 身長 158cm〜173cm位 振袖レンタル 着物レンタル 食事会 振り袖レンタル 前撮り 貸衣装 フォトブックプレゼント
¥ 7560
黒留袖 レンタル 結婚式 訳あり 丸に四季の花（グレー系）(宅) 着物 貸衣装 お呼ばれ 女性 和装 親族 対応身長155〜162cm T055
¥ 7560
振袖 レンタル 成人式 結婚式 訳あり商品 安い 水色 桜結び(R968)(絹)(宅)12月〜1月利用 対応身長155〜159cm RS967
¥ 7560
卒業式 袴セット 安い 訳あり特価 紫 かのこ桜流水に毬(絹)(宅) レンタル 大学生 振袖袴 RR951
¥ 7560
卒業式 袴セット 安い 訳あり特価 青 桜de桜(絹) レンタル 大学生 振袖袴 RR453
¥ 7560
卒業式 袴セット 安い 訳あり特価 黒 しだれ桜(宅)（R068）(R1239) レンタル 大学生 振袖袴 RR256
¥ 7560
卒業式 袴セット 安い 訳あり特価 茶色 大菊と八重桜 レンタル 大学生 振袖袴 RR190
¥ 7560
落札価格7560円
74 入札履歴
終了
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