『袴 レンタル 小学生 安い 訳あり特価 赤 桜黄色ぼかし(絹) 卒業式 女の子 ジュニア AG257【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 41分に出品され03月13日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号】AG257
ジュニア振袖+袴セット 赤に黄色・紫の暈し地色に、桜の花々を散りばめたお着物です。やさしい桜の柄が上品なお振袖です。
【 ブランド 】-
【 着物寸法 】身丈161cm / 袖丈87cm / 裄丈64cm
【 対応身長 】141〜154cm
【 対応サイズ 】バスト78cmまで / ヒップ84cmまで
【 素材 】正絹
※肩あげ済み
※対象年齢 10才〜13才まで
※小学校卒業式/十三参りなどにご利用いただけます。
【 予約状況 】必ず予約状況のカレンダーをご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
卒業式 女 袴 レンタル 着物 百日草 裄S 袖丈1尺5寸 袴 あいぼかし蝶 87cm〜98cm 学生 先生 着物レンタル 袴セット フルセットレンタル 女子袴 2月 3月
¥ 7560
卒業式 女 袴 レンタル 女性 着物 ピンクぼかしメルヘンフラワー 袴 紫花紋 84cm 身長 146cm〜152cm 学生 先生 着物レンタル 袴レンタル フルセット
¥ 7560
女子袴 レンタル 卒業式 袴レンタル 着物 ワイン波間の花 袴 グリーンぼかし紺 90cm〜103cm 身長 155cm〜171cm 学生 先生 卒園式 フォトブックプレゼント
¥ 7560
卒業式 レンタル 女子袴 着物 濃ピンク花くす玉 袴 紺 90cm〜104cm 身長 155cm〜170cm 学生 大学 短大 専門学校 女子 袴セット フルセット 2月 3月 春
¥ 7560
袴 レンタル 卒業式 卒園式 女子袴 着物 花紋松竹梅(なんど) 袴 小花レンガ 87cm〜97cm 身長 150cm〜162cm 学生 先生 レンタル 女性 袴レンタル フルセット
¥ 7560
袴 レンタル 卒業式袴 レンタル 女性 着物 赤洋花 袴 紺 84cm〜104cm 身長 148cm〜168cm 学生 先生 卒業式 着物レンタル 袴セット フルセット 女 袴
¥ 7560
色留袖 レンタル 舞扇 身長 145cm〜157cm位 着物レンタル 結婚式 親族 姉 妹 列席 お呼ばれ 食事会 女性 礼装 留袖 色留め袖 貸衣装 フォトブックプレゼント
¥ 7560
訪問着レンタル 七五三 着物レンタル 結婚式アイテム 母親 ママ 母 入学式 卒業式 卒園式 お宮参り ネットレンタル 高級正絹 ベージュ絞り扇面に梅
¥ 7560
訪問着 レンタル 身長 155cm〜170cm位 結婚式 卒業式 入学式 卒園式 入園式 七五三 お宮参り 女性 母親 ママ 母 着物 お茶会 貸衣装 着物レンタル 753
¥ 7560
訪問着 レンタル 結婚式 卒業式 入学式 卒園式 入園式 七五三 お宮参り 着物レンタル 正装 女性 母親 ママ 母 上品 レンタル訪問着 753 身長160cm〜174cm位
¥ 7560
訪問着 レンタル 結婚式 着物レンタル 卒業式 入学式 卒園式 入園式 七五三 お宮参り 母親 ママ 母 着物セット お呼ばれ お茶会 食事会 レンタル訪問着 753
¥ 7560
振袖 レンタル 広巾 洋服サイズ 13〜17号位 身長 162cm〜174cm位 大きいサイズ 結婚式 卒業式 春 夏の成人式 食事会 振袖レンタル 着物レンタル 振り袖 貸衣装
¥ 7560
帯レンタル gob1003「正倉院唐草宝相華」アップグレード帯 高級帯 留袖・色留袖・訪問着の着物と同時レンタルで5000円OFF
¥ 7560
黒留袖 レンタル 結婚式 訳あり 松文(宅)(T092) 着物 貸衣装 お呼ばれ 女性 和装 親族 対応身長155〜164cm T385
¥ 7560
黒留袖 レンタル 結婚式 訳あり 吉祥白菊の宴(宅) 着物 貸衣装 お呼ばれ 女性 和装 親族 対応身長147〜157cm T072
¥ 7560
黒留袖 レンタル 結婚式 訳あり 扇尽くしに鶴(宅)(s) 着物 貸衣装 お呼ばれ 女性 和装 親族 対応身長141〜154cm T004
¥ 7560
卒業式 袴セット 忘れな草 安い 訳あり特価 紫 雪輪に薬玉文と蝶(宅) レンタル 大学生 振袖袴 RR342
¥ 7560
卒業式 袴セット 安い 訳あり特価 紫 菊づくし レンタル 大学生 振袖袴 RR227
¥ 7560
落札価格7560円
701 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！