『袴 レンタル 小学生 安い 訳あり特価 赤 桜黄色ぼかし(絹) 卒業式 女の子 ジュニア AG257【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 41分に出品され03月13日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号】AG257



ジュニア振袖+袴セット 赤に黄色・紫の暈し地色に、桜の花々を散りばめたお着物です。やさしい桜の柄が上品なお振袖です。



【 ブランド 】-



【 着物寸法 】身丈161cm / 袖丈87cm / 裄丈64cm



【 対応身長 】141〜154cm



【 対応サイズ 】バスト78cmまで / ヒップ84cmまで



【 素材 】正絹



※肩あげ済み

※対象年齢 10才〜13才まで

※小学校卒業式/十三参りなどにご利用いただけます。



【 予約状況 】必ず予約状況のカレンダーをご確認ください。



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