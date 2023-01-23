『卒業式 レンタル 女子袴 着物 濃ピンク花くす玉 袴 紺 90cm〜104cm 身長 155cm〜170cm 学生 大学 短大 専門学校 女子 袴セット フルセット 2月 3月 春【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 22分に出品され03月21日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号：msh107】
※対応身長:155cm〜170cm位 洋服サイズ:7〜13号まで
・教員・保育士・大学・短大・専門学校・謝恩会・大きめ小学生
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¥ 7560
落札価格7560円
102 入札履歴
終了
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