『振袖レンタル 紫 牡丹に洋花 成人式 結婚式 対応身長154〜165cm 2〜11月利用 R397【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 19時 56分に出品され05月15日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【ブランド】 -
【着物寸法】身丈164cm / 袖丈108cm / 裄丈68cm
【対応身長】154〜165cm
【 対応サイズ 】標準サイズ：バスト92cmまで / ヒップ96cmまで
【用途】
結婚式 結納 パーティー 正月初詣 お見合い お茶会 祝賀会 成人式 カラオケ大会
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落札価格7560円
182 入札履歴
終了
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