『ブラック・サバス Black Sabbath / 悪魔の落とし子 Born Again 国内盤 (帯付)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 16時 38分に出品され03月16日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 【アーティスト】 ブラック・サバス



【タイトル】 悪魔の落とし子



【規格番号】 25PP101



【商品説明】 帯付/国内ライナー付 イアンギラン期



【状態】 EX/EX



商品カテゴリ ユニオンレコード渋谷 ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ヘビーメタル、ハードロック

商品コード 20U0888756403