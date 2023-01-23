『【冷茶まとめ買い☆10袋で1袋サービス】あじわい冷茶20P 水出し茶 冷茶 ティーバッグ 緑茶 深蒸し茶 八女茶 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 03時 03分に出品され04月11日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水出し茶 冷茶 ティーバッグ 緑茶 深蒸し茶 八女茶 送料無料
名称 冷茶ティーパック
原材料名 緑茶（国産）
内容量 （5g×20個）×11袋
賞味期限 別途商品下部に記載
保存方法 高温多湿を避け移り香にご注意ください。
製造者 牛島製茶
福岡県八女市津江405-4
ＴＥＬ0943-22-4818
取扱い上の注意 お茶は鮮度が大切です。
開封後はお早めにお飲みください。
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落札価格7560円
571 入札履歴
終了
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