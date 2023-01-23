『日本酒 飛露喜 特別純米 無ろ過生原酒 1.8Ｌ ひろき むろか とくべつじゅんまい【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 19時 48分に出品され04月27日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 飛露喜 特別純米 無ろ過生原酒【低温冷蔵庫保管】



製造日／2020年12月日付



生産地 : 福島県

製造元 : 廣木酒造本店

容量 : 1800ml

原材料 : 米、米麹

アルコール度 : 17.2度

原料米 : 山田錦・五百万石

精米歩合 : (麹)50％ (掛)55％

日本酒度 : +2

酸度 : 1.7



【気温が高い時期の配送について（4月〜9月頃）】

配送中の温度変化による、酒質の劣化を防ぐ上でクール便のご使用をお薦めしております。

