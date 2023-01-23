『ふるさと納税 千葉県 勝浦市 東灘「上撰 本醸造 辛口」 1800ml×1本【1061269】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 01時 34分に出品され03月19日 01時 34分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

内容量／製造地

東灘「上撰 本醸造 辛口」

1800ml×1本／製造地:日本



原材料

東灘「上撰 本醸造 辛口」米(国産)、米麹(国産)、醸造アルコール、精米歩合65%、日本酒度+4、アルコール度数15度以上16度未満



消費期限

賞味期限

製造年月のみ表示。冷暗所にて保管の場合概ね1年。



発送期日

お申し込みから1週間程度 ※離島にはお届けできません。



配送

常温 別送



申込期日

通年



事業者

有限会社 和泉酒店



申込条件

何度も申し込み可