『味の素AGF「新茶人」 早溶け旨茶 むぎ茶スティック１００本×10箱【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 11時 30分に出品され04月17日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
国産六条大麦を100％使用したさらりとしたのど越しとすっきりとした後味が楽しめるスティックタイプのノンカフェインむぎ茶です。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4901111396838
商品コード
005003-4901111396838cs
芳香園製茶 産地銘茶詰合せ 120g×2(KKB)[T8]
¥ 7560
玉露200g缶入・抹茶神護の昔30g缶入・抹茶神苑の白30g缶入・かりがね180g缶入 A-120 お歳暮 西尾の抹茶 粉末 プレゼント 贈り物 ギフト お茶 日本茶
¥ 7560
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香典返し 静岡銘茶詰合せ (CFL-100) 法要 引出物 志 お返し
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抹茶 天王山（150ｇ）
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【送料無料】【ギフト】特上煎茶 /お茶のふじい・藤井茶舗
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愛国製茶 / 天皇杯受賞生産組合の茶 静岡煎茶160g×2
¥ 7560
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お茶 緑茶 静岡茶 深蒸し茶 日本茶 荒茶 送料無料 特選荒茶 150g10袋
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お茶 緑茶 静岡茶 深蒸し茶 日本茶 送料無料 極上荒茶 100g 10袋
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¥ 7560
落札価格7560円
22 入札履歴
終了
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