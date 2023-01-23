『味の素AGF「新茶人」 早溶け旨茶 むぎ茶スティック１００本×10箱【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 11時 30分に出品され04月17日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 国産六条大麦を100％使用したさらりとしたのど越しとすっきりとした後味が楽しめるスティックタイプのノンカフェインむぎ茶です。

商品カテゴリ Re-light !ショップ メーカーから選ぶ 味の素AGF 食品 ドリンク、水、お酒 緑茶、日本茶 麦茶

JANコード/ISBNコード 4901111396838

商品コード 005003-4901111396838cs