『秋冬限定 口切り新茶 ティーバッグ 10+1本セット 3g×25包×11パック お茶 緑茶 ティーパック 茶葉 掛川茶 煎茶 高級緑茶 静岡茶 深蒸し茶 上品 ギフト カテキン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 55分に出品され03月03日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 今年も開封！秋冬限定の「口切り新茶」です。新茶の時期に摘み取った茶葉を茶壺に入れ、涼しい蔵で保存しながら熟成し、深みのある味と香りに仕上げた特別なお茶です！



名称 煎茶

原材料名 緑茶(静岡県産)

内容量 75g(3g×25)(1パックあたり)

賞味期限 製造より1年

保存方法 高温多湿を避け、移り香に注意してください。

製造者 中根製茶株式会社 静岡県掛川市成滝425-1 茶摘みの里