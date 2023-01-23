『秋冬限定 口切り新茶 ティーバッグ 10+1本セット 3g×25包×11パック お茶 緑茶 ティーパック 茶葉 掛川茶 煎茶 高級緑茶 静岡茶 深蒸し茶 上品 ギフト カテキン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 55分に出品され03月03日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
今年も開封！秋冬限定の「口切り新茶」です。新茶の時期に摘み取った茶葉を茶壺に入れ、涼しい蔵で保存しながら熟成し、深みのある味と香りに仕上げた特別なお茶です！
名称 煎茶
原材料名 緑茶(静岡県産)
内容量 75g(3g×25)(1パックあたり)
賞味期限 製造より1年
保存方法 高温多湿を避け、移り香に注意してください。
製造者 中根製茶株式会社 静岡県掛川市成滝425-1 茶摘みの里
お歳暮 御歳暮 歳暮 2023 お茶 ギフト 歳暮ギフト 日本茶 お取り寄せ 滋賀 朝宮茶詰合せ 錦上セット 冠煎茶 煎茶 二本詰
¥ 7560
お茶 緑茶 静岡茶 深蒸し茶 日本茶 荒茶 送料無料 徳用荒茶 230g 10袋
¥ 7560
銘茶詰合せ 100-D
¥ 7560
日本茶詰め合わせ 静岡銘茶 香雅伝承 香雅伝承 CFL-100ご出産祝い お返し 結婚内祝い お中元 御中元 お歳暮 御歳暮 法事
¥ 7560
お歳暮 ギフト 2023年度 八女茶 お茶 御歳暮のし付き 高級 玉露 煎茶 茶葉 金箔 風呂敷 のし 付き 木箱入り ONH-100 八女茶の里
¥ 7560
天授 40g缶
¥ 7560
お歳暮 2023 ギフト お茶 緑茶 プレゼント 茶葉 静岡茶 お茶の葉 深蒸し茶 日本茶 国産品 高級 極上蔵出し茶エンボス缶3本箱入 送料無料
¥ 7560
【御歳暮】【出産内祝など】【二段重ね】 慶事専用 お茶とお菓子 ギフト 「悠々 二段 松」 店長おすすめ茶２種とひとくち羊羹詰合せ 煎茶 深蒸し茶
¥ 7560
お歳暮 御歳暮 2023 お年賀 御年賀 のし ギフト 2024 新春 大福茶 玉露「紀の誉（きのほまれ）」 二本詰め 千紀園
¥ 7560
お歳暮 御歳暮 2023 お年賀 御年賀 のし ギフト 2024 日本茶 新春 大福茶 200g 品評会茶 67g 詰合せ 二本詰め 千紀園
¥ 7560
お茶 八女茶 高級 ギフト 玉露 煎茶 茶葉 K3-100N 八女茶の里
¥ 7560
AGF ブレンディ ザリットル 緑茶 6本入×24箱 【送料無料(一部地域を除く)】
¥ 7560
ほうじ茶ティーバッグ5g×1000p
¥ 7560
お茶 緑茶 静岡茶 深蒸し茶 日本茶 荒茶 送料無料 荒茶造り 200g 10袋
¥ 7560
香典返し 仏事用 お茶 葬儀 お返し ギフト 煎茶 玉露 八女茶 高級 茶葉 消えもの 熨斗 挨拶状 付き YK3-100 八女茶の里
¥ 7560
香典返し お茶 日本茶 高級 静岡煎茶＋宇治煎茶(WR-100)
¥ 7560
八女茶詰合せ YX-100
¥ 7560
天皇杯受賞生産組合の茶 (IAT-100)
¥ 7560
落札価格7560円
616 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！