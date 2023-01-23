『杜仲茶(兵庫県産)【2g×560包】 ティーパック 健康茶 お茶 140包×4個 国産 ティーパック 杜仲【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 03分に出品され04月15日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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杜仲は中国四川省が原産の落葉高木。古くから高貴なものと珍重され、葉の部分は健康茶として利用されます。
人気の秘密は、杜仲の葉にゲニボシド酸やグッタペルカが豊富に含まれていることです。
ノンカフェインだから家族みんなで飲めるお茶、毎日の健康管理や美容の為にぜひお役立てください。
合計3，240円以上のお買い物で送料・手数料無料！
(沖縄・離島地域は5，400円以上で送料無料)。
山本漢方製薬烏龍茶 ５ｇ×５２包 ×１０個セット
¥ 7555
中国茶 特級『鉄観音茶 安渓鉄観音 清香 500ｇ』 業務用パック
¥ 7554
山下工芸 (Yamasita craft) かすみ志野10号鍋 424-38-816
¥ 7552
杜仲茶 国産 無農薬 長野県又は熊本県産60g(2g×30パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7551
杜仲茶 国産 無農薬 長野県又は熊本県産60g(2g×30パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7551
ヤマト工芸 storage box N サイズ：約W36 D26 H21 YK19-105
¥ 7550
山下工芸(Yamasita craft) 白竹ゴザ目スリム二段弁当箱 32349000
¥ 7549
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¥ 7549
寿工芸 パワーサーモ ET-1000X
¥ 7549
木曽工芸 木曽さわら のせびつ 24cm (7合) 杓文字付き
¥ 7547
ヤマト工芸 ARROWS N woodie W YK19-103 約W27 D16.5 H45
¥ 7547
シルバニアファミリー 森の小さな妖精 妖精さんのひみつの木 F-30
¥ 7546
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 小（13.5cm ×16.5cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 7546
enesco Disney Showcase クチュールデフォース ジャスミン スタイリッシュ 6008691
¥ 7546
enesco Disney Showcase クチュールデフォース ジャスミン スタイリッシュ 6008691
¥ 7546
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¥ 7546
本草製薬の黒烏龍茶 5g×36包
¥ 7545
山下工芸 黒釉 花つまみ瓢鍋 18.0×16.0cm 16068140
¥ 7541
落札価格7560円
881 入札履歴
終了
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