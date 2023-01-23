『杜仲茶(兵庫県産)【2g×560包】 ティーパック 健康茶 お茶 140包×4個 国産 ティーパック 杜仲【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 03時 03分に出品され04月15日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 杜仲茶，通販，茶，お茶，ティーパック，国産，送料無料，残留農薬検査済



杜仲は中国四川省が原産の落葉高木。古くから高貴なものと珍重され、葉の部分は健康茶として利用されます。

人気の秘密は、杜仲の葉にゲニボシド酸やグッタペルカが豊富に含まれていることです。

ノンカフェインだから家族みんなで飲めるお茶、毎日の健康管理や美容の為にぜひお役立てください。



合計3，240円以上のお買い物で送料・手数料無料！

(沖縄・離島地域は5，400円以上で送料無料)。



