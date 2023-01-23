『BLUCO(ブルコ)OL-047-018 OMBRE CHECK SHIRTS レッド☆送料無料☆【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 05分に出品され03月12日 14時 05分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ライトオンスのオンブレーチェックシャツ



【サイズスペック】

Sサイズ:着丈70cm 身幅55cm 肩幅43cm 袖丈60cm

Mサイズ:着丈70cm 身幅57cm 肩幅45cm 袖丈61.5cm

Lサイズ:着丈72cm 身幅59cm 肩幅47cm 袖丈63cm

XLサイズ:着丈74cm 身幅61cm 肩幅49cm 袖丈64.5cm



【素材】フランネル





カテゴリ ファッション

メンズファッション

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