『ドクターズダイエット 猫用 避妊・去勢 3.5kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 06時 33分に出品され03月06日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」避妊・去勢後の健やかな生活を成長期から応援(サポート)する動物病院専用プレミアムキャットフードです。避妊・去勢後の体重管理に配慮して、低カロリー設計にしています。また、歯・皮毛の健康維持に配慮した機能性原料を配合しています。※対象：避妊・去勢後の子猫及び成猫 更新日時：2020/03/11 19:20:09「主な仕様」低脂肪・低カロリー