『イティ (iti) ドッグフード エアドライフード ラム&ベニソン・ディナー 200g×5個 (ケース販売)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 20時 30分に出品され03月24日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 イティ (iti) ドッグフード エアドライフード ラム&ベニソン・ディナー 200g×5個 (ケース販売)