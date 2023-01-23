『キャティーマン (CattyMan) スクラッチリビング コンパクトハンモック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 55分に出品され03月21日 18時 55分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャティーマン (CattyMan) スクラッチリビング コンパクトハンモック
【商品説明】
・2段タイプ
・はじけるゴム付きモコモコボール付き。
・原産国:中国
・本体重量:5375g
・用途: キャットタワー(猫用)
・素材:パーティクルボード、紙管、麻縄、ポリエステル、スチール、ゴム、ウサギ毛
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 7.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
328 入札履歴
終了
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