『Hertzko Pet Grooming Shears Kit - Safety Fur Trimming for Dogs， Cats， Rabbits - Stainless Steel Dog Hair Cutting ＆ Grooming Scissors Tool with Safety【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 22分に出品され03月13日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hertzko Pet Grooming Shears Kit - Safety Fur Trimming for Dogs， Cats， Rabbits - Stainless Steel Dog Hair Cutting ＆ Grooming Scissors Tool with Safety
商品情報詳細は下部にも記載がございます。本品は並行輸入品でありご注文後に海外倉庫より出荷します為、お届けまで約1〜3週間程お時間を頂いております。商品によりお届け期間は異なっております。税関手続き、関税支払い等全て当方で対応いたします。また審査状況により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが商品自体の品質は問題ありませんのでご安心ください。お買い物ガイドをお読みになった上でご注文ください。まとめ買い希望、セット内容、サイズ、お届け予定日等気になる点は「問い合わせ」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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落札価格7560円
6 入札履歴
終了
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