『メンズ ブレザー サマージャケット ビジネス リネンジャケット テーラードジャケット カジュアル スーツ アウター【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 21時 00分に出品され04月19日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 カラー:ホワイト/ブラック/カーキ/ネイビー/ブルー

袖丈:コットン・リネン

サイズ:胸囲 袖丈 着丈 肩幅

S 102 59 71 43

M 108 60 73 47

L 112 62 74 49

XL 114 62 77 50

XXL 120 65 80 52

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ メンズ

ブレザー

サマージャケット

ビジネス

リネンジャケット

テーラードジャケット

カジュアル

スーツ

アウター