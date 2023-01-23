『メンズ ブレザー サマージャケット ビジネス リネンジャケット テーラードジャケット カジュアル スーツ アウター【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 21時 00分に出品され04月19日 21時 00分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー:ホワイト/ブラック/カーキ/ネイビー/ブルー
袖丈:コットン・リネン
サイズ:胸囲 袖丈 着丈 肩幅
S 102 59 71 43
M 108 60 73 47
L 112 62 74 49
XL 114 62 77 50
XXL 120 65 80 52
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落札価格7560円
503 入札履歴
終了
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