『エンポリオアルマーニ EMPORIO ARMANI メンズベルト Y4S196 YDC0G 80001 NERO ブラック メンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 57分に出品され04月02日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エンポリオ・アルマーニのメンズベルトです



素材：レザー

カラー：80001 NERO ブラック

サイズ：

バックル：約W6.5×H4cm

ベルト幅：約3.5cm

穴：5穴（2.5cm間隔）

サイズ | 全長 | 最大ウエスト

#85 | 105.5 | 95

#90 | 110.5 | 100

#95 | 115.5 | 105

（約cm）

仕様：ベルトカット不可

原産国：イタリア

付属品:純正BOX、純正保護袋、ギャランティカード





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カテゴリ ファッション

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